- С ними ничего страшного не случилось. Они отпущены в расположение своих команд, так как не планировали их задействовать даже на замену, - сказал Карпин "Чемпионату".
Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена". 10 октября национальная команда России обыграл Иран со счетом 2:1, благодаря голам Дмитрия Воробьева и Алексея Батракова.
Сафонов и Бакаев покинули расположение сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что вратарь Матвей Сафонов и нападающий Зелимхан Бакаев не сыграют в матче с Боливией и отправились в свои клубы.
Фото: РФС