Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
0 - 1 0 1
Азербайджан1 тайм
Словакия
0 - 0 0 0
Люксембург1 тайм
Словения
0 - 0 0 0
Швейцария1 тайм
Северная Македония
0 - 0 0 0
Казахстан1 тайм
Исландия
1 - 0 1 0
Франция1 тайм
Швеция
0 - 1 0 1
Косово1 тайм
Уэльс
1 - 2 1 2
Бельгия1 тайм
Северная Ирландия
0 - 1 0 1
Германия1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
2 - 1 2 1
ЛихтенштейнЗавершен

Сафонов и Бакаев покинули расположение сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что вратарь Матвей Сафонов и нападающий Зелимхан Бакаев не сыграют в матче с Боливией и отправились в свои клубы.
Фото: РФС
- С ними ничего страшного не случилось. Они отпущены в расположение своих команд, так как не планировали их задействовать даже на замену, - сказал Карпин "Чемпионату".

Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена". 10 октября национальная команда России обыграл Иран со счетом 2:1, благодаря голам Дмитрия Воробьева и Алексея Батракова.

