Черчесов иронично высказался о праздновании 100-летия "Зенита"

"Богданыч-то знает, что такое 100-летие. Только в "Легии" у нас был один год, а у вас - два", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".
Напомним, в мае нынешнего года "Зенит" отпраздновал юбилей - 100 лет со дня основания. По итогам прошлого сезона РПЛ петербуржцы заняли второе место в турнирной таблице, впервые за шесть лет упустив золотые медали чемпионата. Позднее в клубе заявили, что юбилейным сезоном для сине-бело-голубых был не завершившийся, а следующий.
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о 100-летии футбольного клуба "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"