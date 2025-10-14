Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
1 - 1 1 1
Молдова2 тайм
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 1 1 1
Новая Зеландия2 тайм
Россия
1 - 0 1 0
Боливия1 тайм

Черчесов иронично высказался о праздновании 100-летия "Зенита"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о 100-летии футбольного клуба "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Богданыч-то знает, что такое 100-летие. Только в "Легии" у нас был один год, а у вас - два", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".

Напомним, в мае нынешнего года "Зенит" отпраздновал юбилей - 100 лет со дня основания. По итогам прошлого сезона РПЛ петербуржцы заняли второе место в турнирной таблице, впервые за шесть лет упустив золотые медали чемпионата. Позднее в клубе заявили, что юбилейным сезоном для сине-бело-голубых был не завершившийся, а следующий.

