Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
1 - 1 1 1
МолдоваЗавершен
Португалия
2 - 2 2 2
ВенгрияЗавершен
Испания
4 - 0 4 0
БолгарияЗавершен
Латвия
0 - 5 0 5
АнглияЗавершен
Ирландия
1 - 0 1 0
АрменияЗавершен
Италия
3 - 0 3 0
ИзраильЗавершен
Андорра
1 - 3 1 3
СербияЗавершен
Турция
4 - 1 4 1
ГрузияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 1 1 1
Новая ЗеландияЗавершен
Россия
3 - 0 3 0
БоливияЗавершен

Карпин прокомментировал крупную победу сборной России над Боливией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеской игры с командой Боливии (3:0).
Фото: сборная России
"Первый тайм понравился, второй тайм — не так, как первый. Возможно, это связано с заменами, со счетом. При счете 3:0 не так правильно выполняли задание. Где-то недобегали, где-то опаздывали", - цитирует Карпина "Матч ТВ".

Сегодня, 14 октября, состоялась товарищеская встреча сборных России и Боливии. Матч проходил на стадионе "ВТБ Арена" в Москве и завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 3:0. Забитыми голами в игре отметились нападающие Лечи Садулаев и Иван Сергеев, а также полузащитник Алексей Миранчук.

Ранее, 10 октября россияне одержали победу в Волгограде над сборной Ирана (2:1).

