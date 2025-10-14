Карпин прокомментировал крупную победу сборной России над Боливией

"Первый тайм понравился, второй тайм — не так, как первый. Возможно, это связано с заменами, со счетом. При счете 3:0 не так правильно выполняли задание. Где-то недобегали, где-то опаздывали", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Сегодня, 14 октября, состоялась товарищеская встреча сборных России и Боливии. Матч проходил на стадионе "ВТБ Арена" в Москве и завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 3:0. Забитыми голами в игре отметились нападающие Лечи Садулаев и Иван Сергеев, а также полузащитник Алексей Миранчук.
Ранее, 10 октября россияне одержали победу в Волгограде над сборной Ирана (2:1).
Фото: сборная России