"Однозначно оставить и дать ему работать до зимы". Аленичев - о Станковиче

"Я не знаю нового руководителя. Я читал, что Станковича могут назначить в сборную Сербии. Я не думаю, что нужно сейчас его убирать, нужно оттянуть вопрос до зимней паузы, если это возможно. Однозначно оставить и дать ему работать до зимы. Потому что я не представляю, кого сейчас можно позвать в такой ситуации, опять знакомиться с командой", - цитирует Аленичева ТАСС.
Деян Станкович является главным тренером столичного "Спартака" с лета 2024 года, ранее специалист занимал аналогичную должность в "Црвене Звезде" и "Ференцвароше". По итогам сезона-2024/2025 красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом текущего года руководство клуба продлило контракт с главным тренером до июня 2027 года.
После 11 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 6 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18 набранными очками. Сообщалось, что руководство красно-белых намерено отправить сербского специалиста в отставку. Зарубежные СМИ сообщали, что Деян Станкович является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Сербии.
Экс-игрок сборной России Дмитрий Аленичев высказался о возможной отставке главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"