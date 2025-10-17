Матчи Скрыть

Романцев предложил снижать зарплату иностранным тренерам за незнание русского языка

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев заявил, что иностранные специалисты, работающие в России, должны изучать русский язык.
Фото: "Чемпионат"
"Если иностранные специалисты будут хорошими, то пусть приезжают к нам. Но им надо поставить задачу изучать русский язык в течение какого-то времени. И, может быть, уменьшать им зарплату, если они в течение какого-то времени не будут знать язык", - сказал Романцев "Матч ТВ".

С декабря 2023 года Олег Романцев является советником в "Пари НН". За свою тренерскую карьеру российский специалист вместе со "Спартаком" завоевал 8 чемпионств России, 3 Кубка России, 1 чемпионство СССР и 1 Кубок СССР.

В настоящий момент в чемпионате России главными тренерами клубов являются 4 иностранца.

