Адамов: не поздравлял Галицкого с чемпионством, радоваться за них не могу

"У меня с ним не такие близкие отношения, чтобы позвонить или написать. Его лично не поздравлял. У меня не получится абстрагироваться от статуса игрока "Зенита" - мы конкурировали с этой командой, боролись до последнего тура. Поэтому я, естественно, не рад, что чемпионом стал "Краснодар". Но к Сергею Николаевичу у меня исключительно положительное отношение, он многое сделал для своего города, людей", - сказал Адамов в интервью "РБ Спорт".
Денис Адамов является воспитанником академии "Краснодара". За основной состав он провёл три игры. Затем играл в "Сочи", а с лета 2023 года голкипер выступает за "Зенит". В этом сезоне он принял участие в девяти матчах, пять из которых отыграл на ноль. Всего за петербуржцев Денис Адамов провёл 41 встречу, 20 из которых завершились "всухую".
Напомним, что в минувшем чемпионате России "быки" заняли первое место, опередив сине-бело-голубых на одно очко.
На данный момент команда Мурада Мусаева занимает третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 23 балла, а подопечные Сергея Семака располагаются на четвёртом месте с 20 набранными очками.