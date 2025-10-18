Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Спартак
15:15
РостовНе начат
Динамо Мх
17:30
КраснодарНе начат
Локомотив
19:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
14:30
ЧелсиНе начат
Бернли
17:00
ЛидсНе начат
Кристал Пэлас
17:00
БорнмутНе начат
Сандерленд
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Брайтон
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
17:00
ЭвертонНе начат
Фулхэм
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
15:00
МальоркаНе начат
Барселона
17:15
ЖиронаНе начат
Вильярреал
19:30
БетисНе начат
Атлетико
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
16:00
ВеронаНе начат
Лечче
16:00
СассуолоНе начат
Торино
19:00
НаполиНе начат
Рома
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
ШтутгартНе начат
Майнц
16:30
БайерНе начат
Кельн
16:30
АугсбургНе начат
РБ Лейпциг
16:30
ГамбургНе начат
Хайденхайм
16:30
ВердерНе начат
Бавария
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
18:00
ЛионНе начат
Анже
20:00
МонакоНе начат
Марсель
22:05
ГаврНе начат

Адамов: не поздравлял Галицкого с чемпионством, радоваться за них не могу

Вратарь "Зенита" Денис Адамов рассказал, что не поздравлял президента "Краснодара" Сергея Галицкого с чемпионством.
Фото: ФК "Зенит"
"У меня с ним не такие близкие отношения, чтобы позвонить или написать. Его лично не поздравлял. У меня не получится абстрагироваться от статуса игрока "Зенита" - мы конкурировали с этой командой, боролись до последнего тура. Поэтому я, естественно, не рад, что чемпионом стал "Краснодар". Но к Сергею Николаевичу у меня исключительно положительное отношение, он многое сделал для своего города, людей", - сказал Адамов в интервью "РБ Спорт".

Денис Адамов является воспитанником академии "Краснодара". За основной состав он провёл три игры. Затем играл в "Сочи", а с лета 2023 года голкипер выступает за "Зенит". В этом сезоне он принял участие в девяти матчах, пять из которых отыграл на ноль. Всего за петербуржцев Денис Адамов провёл 41 встречу, 20 из которых завершились "всухую".

Напомним, что в минувшем чемпионате России "быки" заняли первое место, опередив сине-бело-голубых на одно очко.

На данный момент команда Мурада Мусаева занимает третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 23 балла, а подопечные Сергея Семака располагаются на четвёртом месте с 20 набранными очками.

