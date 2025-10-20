- Мы не поднимаем этот вопрос. У нас достаточное количество вратарей в заявке. Мы много пропустили и много допустили ударов, но Расулов — молодой вратарь. Для него это шаг вперёд, давайте будем его поддерживать. Его вины в пропущенных голах нет. Нужно работать дальше.
В воскресенье, 19 октября, ворота московского "Динамо" в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (2:2) защищал 19-летний голкипер Курбан Расулов. В текущем сезоне Расулов принял участие также в 3 встречах Кубка России, в которых трижды оставил свои ворота в неприкосновенности.
Напомним, ранее главный врач бело-голубых Александр Родионов сообщил, что вратарь Андрей Лунев получил травму локтя и маловероятно, что игрок успеет восстановиться к игре 13-го тура чемпионата против "Зенита".
Источник: "Чемпионат"
В "Динамо" ответили, собирается ли клуб искать зимой нового вратаря
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос, будет ли московский клуб искать нового голкипера.
Фото: ФК "Динамо"