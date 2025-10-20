Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
Уфа2 тайм
Чайка
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Экс-игрок "Зенита" - о забитом мяче Воробьева: на премию Пушкаша этот гол не тянет

Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин прокомментировал гол Дмитрия Воробьева в ворота ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
"Шикарный гол, который показывает его работоспособность, его нацеленность на ворота. Классный гол, но случайный. Люди, которые разбираются в футболе, понимают, что это случайность. На премию Пушкаша этот гол не тянет", - сказал Гасилин "Матч ТВ".

Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев забил гол прямым ударом от углового флажка в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников".

Воробьев выступает за клуб с начала июля 2024 года. Контракт рассчитан до конца июня 2027 года. В текущем сезоне форвард провел 16 матчей, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится