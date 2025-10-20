Экс-игрок "Зенита" - о забитом мяче Воробьева: на премию Пушкаша этот гол не тянет

"Шикарный гол, который показывает его работоспособность, его нацеленность на ворота. Классный гол, но случайный. Люди, которые разбираются в футболе, понимают, что это случайность. На премию Пушкаша этот гол не тянет", - сказал Гасилин "Матч ТВ".
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев забил гол прямым ударом от углового флажка в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников".
Воробьев выступает за клуб с начала июля 2024 года. Контракт рассчитан до конца июня 2027 года. В текущем сезоне форвард провел 16 матчей, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.