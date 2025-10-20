Матчи Скрыть

Мостовой: "Динамо" все равно поднимется

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил перспективы московского "Динамо" в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Думаю, что "Динамо" все равно поднимется. Огромный плюс, что восстановился Тюкавин. Долго не играл и Гладышев, сейчас они оба выходят, - сказал Мостовой "Матч ТВ".

В текущем сезоне чемпионата России московское "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Подопечные Валерия Карпина одержали 4 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения в лиге.

