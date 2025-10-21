Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
ЦСКА
20:30
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
19:45
ОлимпиакосНе начат
Кайрат
19:45
ПафосНе начат
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат
Юнион
22:00
ИнтерНе начат
Байер
22:00
ПСЖНе начат
Ньюкасл
22:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
22:00
Боруссия ДНе начат
Вильярреал
22:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
22:00
НаполиНе начат

Гасилин – о Батракове: я искренне хочу, чтобы он уехал как можно раньше

Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин высказался о перспективах 20-летнего полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Он поразительно разносторонний игрок. Может забивать с самых разных позиций. Я искренне хочу, чтобы он уехал в топовый чемпионат как можно раньше. Наш чемпионат прекрасен, но у нас Батраков уже заведомо сильнее всех. Такой талант в таком возрасте должен развиваться!", — приводит слова Гасилина "Матч ТВ".

Батраков является лидером среди бомбардиров в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. За 12 прошедших туров он записал на свой счет 10 голов. Кроме того, на счету полузащитника 8 матчей за сборную России, в которых он отметился тремя голами и тремя ассистами. Батраков является воспитанником "Локомотива". По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 23 миллиона евро.

"Локомотив" на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе команды 26 очков за 12 туров РПЛ.

