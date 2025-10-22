Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
АхматНе начат
Динамо
18:00
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
19:45
КарабахНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
МарсельНе начат
Аталанта
22:00
СлавияНе начат
Монако
22:00
ТоттенхэмНе начат
Челси
22:00
АяксНе начат
Бавария
22:00
БрюггеНе начат
Айнтрахт
22:00
ЛиверпульНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

Шуманский поблагодарил Челестини за свой прогресс в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Артем Шуманский высказался о роли главного тренера армейцев Фабио Челестини в его прогрессе.
Фото: РИА Новости
"Прогресс есть, я начал играть. Если смотреть в процентном соотношении, то когда игрок выходит на замены, у него небольшой прогресс, а когда играет, его результаты идут вверх. Я благодарен Фабио! Нет никакого сожаления, что я перешел сюда. Никогда в жизни не пожалею об этом решении", – приводит слова Шуманского "Матч ТВ".

ЦСКА со счетом 3:2 обыграл "Акрон" на своем поле в матче 6-го тура Кубка России. Счет встречи открыл Артем Шуманский. Также забитыми мячами в составе армейцев отметились Матвей Кисляк и Алеррандро.

По итогам встречи, красно-синие набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу группы D. В четвертьфинале Кубка России московская команда встретится с "Динамо" из Махачкалы.

