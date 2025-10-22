"Прогресс есть, я начал играть. Если смотреть в процентном соотношении, то когда игрок выходит на замены, у него небольшой прогресс, а когда играет, его результаты идут вверх. Я благодарен Фабио! Нет никакого сожаления, что я перешел сюда. Никогда в жизни не пожалею об этом решении", – приводит слова Шуманского "Матч ТВ".
ЦСКА со счетом 3:2 обыграл "Акрон" на своем поле в матче 6-го тура Кубка России. Счет встречи открыл Артем Шуманский. Также забитыми мячами в составе армейцев отметились Матвей Кисляк и Алеррандро.
По итогам встречи, красно-синие набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу группы D. В четвертьфинале Кубка России московская команда встретится с "Динамо" из Махачкалы.
Шуманский поблагодарил Челестини за свой прогресс в ЦСКА
Нападающий ЦСКА Артем Шуманский высказался о роли главного тренера армейцев Фабио Челестини в его прогрессе.
