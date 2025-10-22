Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
АхматНе начат
Динамо
18:00
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
19:45
КарабахНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
МарсельНе начат
Монако
22:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
22:00
СлавияНе начат
Челси
22:00
АяксНе начат
Бавария
22:00
БрюггеНе начат
Айнтрахт
22:00
ЛиверпульНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

"Они одни и те же". Голкипер "Динамо" - о проблемах команды

Голкипер "Динамо" Курбан Расулов высказался о текущих результатах бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
"Мы сами понимаем, что играем не так как хотим. Хотелось бы большего. Место в таблице это показывает. Прошла какая-то часть чемпионата и можно делать какие-то выводы. Видны наши индивидуальные ошибки. Они одни и те же, которые повторяются из игры в игру. Надеюсь, мы их исправим", - цитирует Расулова "СЭ".

После 12 сыгранных туров московское "Динамо" располагается на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В 13 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает 4 место в таблице с 23 баллами в своем активе.

Сегодня, 22 октября, бело-голубые проведут домашнюю встречу с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 6 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

