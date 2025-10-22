Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
3 - 3 (П 4 - 3) 3 343
АхматЗавершен
Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Зенит
6 - 0 6 0
ОренбургЗавершен
Ростов
4 - 1 4 1
Нижний НовгородЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
3 - 1 3 1
Буде-ГлимтЗавершен
Атлетик
3 - 1 3 1
КарабахЗавершен
Спортинг Лиссабон
0 - 1 0 1
Марсель1 тайм
Монако
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм
Аталанта
0 - 0 0 0
Славия1 тайм
Челси
4 - 1 4 1
Аякс1 тайм
Бавария
3 - 0 3 0
Брюгге1 тайм
Айнтрахт
1 - 3 1 3
Ливерпуль1 тайм
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Ювентус1 тайм

Карпин ответил, может ли Кафанов войти в тренерский штаб "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин высказался о возможном приходе в клуб тренера по вратарям Виталия Кафанова.
Фото: сборная России
"Не знаю. Посмотрим. Мы всегда рассматриваем, что можем что-то усилить. Будь то тренерский штаб или команда. Рассматриваем все - передает слова Карпина "Матч ТВ".

Напомним, ранее Виталий Кафанов входил в тренерский штаб Валерия Карпина в "Ростове". Также 65-летний специалист тренирует вратарей сборной России.

Ранее за свою карьеру Кафанов работал в казанском "Рубине" и национальной команде Казахстана.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится