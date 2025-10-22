Карпин ответил, может ли Кафанов войти в тренерский штаб "Динамо"

"Не знаю. Посмотрим. Мы всегда рассматриваем, что можем что-то усилить. Будь то тренерский штаб или команда. Рассматриваем все - передает слова Карпина "Матч ТВ".
Напомним, ранее Виталий Кафанов входил в тренерский штаб Валерия Карпина в "Ростове". Также 65-летний специалист тренирует вратарей сборной России.
Ранее за свою карьеру Кафанов работал в казанском "Рубине" и национальной команде Казахстана.
Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин высказался о возможном приходе в клуб тренера по вратарям Виталия Кафанова.
