Кубок России

Краснодар
3 - 0 3 0
СочиЗавершен
Балтика
1 - 2 1 2
ЛокомотивЗавершен

Лига Европы УЕФА

Фенербахче
1 - 0 1 0
ШтутгартЗавершен
Гоу Эхед Иглс
2 - 1 2 1
Астон ВиллаЗавершен
Бранн
3 - 0 3 0
РейнджерсЗавершен
Ред Булл Зальцбург
2 - 3 2 3
ФеренцварошЗавершен
Генк
0 - 0 0 0
БетисЗавершен
ФКСБ
1 - 2 1 2
БолоньяЗавершен
Лион
2 - 0 2 0
БазельЗавершен
Брага
2 - 0 2 0
Црвена ЗвездаЗавершен
Янг Бойз
3 - 1 3 1
Лудогорец2 тайм
Фейеноорд
2 - 1 2 1
Панатинаикос2 тайм
Фрайбург
2 - 0 2 0
Утрехт2 тайм
Сельта
1 - 1 1 1
Ницца2 тайм
Ноттингем Форест
1 - 0 1 0
Порту2 тайм
Маккаби Тель-Авив
0 - 1 0 1
Мидтьюлланд2 тайм
Рома
1 - 2 1 2
Виктория П2 тайм
Селтик
2 - 1 2 1
Штурм2 тайм
Мальмё
1 - 0 1 0
Динамо Загреб2 тайм
Лилль
2 - 3 2 3
ПАОК2 тайм

Лига конференций УЕФА

Шкендия
1 - 0 1 0
ШелбурнЗавершен
Брейдаблик
0 - 0 0 0
КуПСЗавершен
Хеккен
2 - 2 2 2
Райо ВальеканоЗавершен
Рапид
0 - 3 0 3
ФиорентинаЗавершен
АЕК Афины
6 - 0 6 0
АбердинЗавершен
Шахтер
1 - 2 1 2
ЛегияЗавершен
Страсбург
1 - 1 1 1
ЯгеллонияЗавершен
Риека
Прерван
Спарта
Дрита
1 - 1 1 1
ОмонияЗавершен
АЗ Алкмар
1 - 0 1 0
СлованЗавершен
Линкольн
1 - 0 1 0
Лех2 тайм
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
АЕК Ларнака2 тайм
Майнц
1 - 0 1 0
Зриньски2 тайм
Университатя Крайова
1 - 0 1 0
Ноа2 тайм
Шэмрок Роверс
0 - 2 0 2
Целе2 тайм
Сигма
0 - 0 0 0
Ракув2 тайм
Хамрун Спартанс
0 - 1 0 1
Лозанна2 тайм
Самсунспор
3 - 0 3 0
Динамо Киев2 тайм

Экс-игрок сборной России Шаронов: респект "Балтике", она выделяется своей философией

Экс-защитник сборной России Роман Шаронов высоко оценил стиль игры калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"
"Респект "Балтике", она выделяется своей философией. Талалаев строит игру на высокой интенсивности. Если "Балтика" продолжит так работать дальше, то станет самобытной командой со своим стилем и рисунком. Такие клубы дают РПЛ качество и зрелищность", - сказал Шаронов Metaratings.

Андрей Талалаев возглавил калининградскую "Балтику" в начале сентября 2024 года. В прошлом сезоне под руководством российского специалиста команда заняла первое место в ФНЛ, набрав 69 очков.

В текущем сезоне "Балтика" занимает 5-е место с 23 баллами в турнирной таблице чемпионата России. Клуб провел 12 матчей, одержал 6 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение. Следующий матч команды пройдет сегодня, 23 октября, против московского "Локомотива" в рамках Кубка России. Начало в 21:00 по московскому времени.

