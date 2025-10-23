"Респект "Балтике", она выделяется своей философией. Талалаев строит игру на высокой интенсивности. Если "Балтика" продолжит так работать дальше, то станет самобытной командой со своим стилем и рисунком. Такие клубы дают РПЛ качество и зрелищность", - сказал Шаронов Metaratings.
Андрей Талалаев возглавил калининградскую "Балтику" в начале сентября 2024 года. В прошлом сезоне под руководством российского специалиста команда заняла первое место в ФНЛ, набрав 69 очков.
В текущем сезоне "Балтика" занимает 5-е место с 23 баллами в турнирной таблице чемпионата России. Клуб провел 12 матчей, одержал 6 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение. Следующий матч команды пройдет сегодня, 23 октября, против московского "Локомотива" в рамках Кубка России. Начало в 21:00 по московскому времени.
Экс-игрок сборной России Шаронов: респект "Балтике", она выделяется своей философией
Экс-защитник сборной России Роман Шаронов высоко оценил стиль игры калининградской "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"