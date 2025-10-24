Защитник "Зенита" Нино поделился ожиданиями от встречи с "Динамо"

"На родном стадионе сделаем все возможное, чтобы показать красивую игру. Тяжело говорить об отдельных игроках. Вся атакующая линия "Динамо" очень эффективно играет, хорошие комбинации разыгрывает. Нам нужно будет сдержать их", — приводит слова Нино "Чемпионат".
Встреча санкт-петербуржской и московской команд состоится в воскресенье, 26 октября на домашней арене "Зенита". Начало – в 17:30 по московскому времени. Нино в текущем сезоне принял участие в девяти встречах за сине-бело-голубых, не записав на свой счет результативных действий.
На данный момент "Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. После 12-ти туров команда Сергея Семака набрала 23 очка. "Динамо" идет на восьмом месте, записав в свой актив 16 очков.