"Есть ощущение что Семак в последних турах нашёл сочетание, которое пока приносит результат. "Зениту" и Глушенкову не хватает стабильности. Сейчас игра питерцев сильно зависит от Макса. Он играет много и играет на любимой позиции. В него верят. Даже купленный дорого Луис Энрике передвинут на другой фланг", - цитирует Писарева Metaratings.
В текущем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 4 результативные передачи. На счету полузащитника 7 матчей в составе национальной команды России и 3 забитых гола.
После 12 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 4 место в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками в своем активе. В воскресенье, 26 октября, сине-бело-голубые примут на домашнем стадионе московское "Динамо" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги.
Тренер сборной России назвал российского футболиста, от которого зависит игра "Зенита"
Тренер сборной России Николай Писарев высказался об игре петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"