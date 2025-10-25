"Конвейер по убиванию российских футболистов". Экс-игрок сборной России - о "Зените"

"Это конвейер такой по убиванию российских футболистов. Сумасшедшая конкуренция, сумасшедшие условия. Не зря они шестикратные чемпионы", - цитирует Бухарова Sports.ru
После 12 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками в своем активе. В воскресенье, 26 октября, команда Сергея Семака сыграет на домашнем стадионе с московским "Динамо" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги.
По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата России, до этого сине-бело-голубые были бессменными чемпионами страны на протяжении 6 лет кряду.
Экс-игрок сборной России Александр Бухаров негативно высказался о петербургском "Зените".
