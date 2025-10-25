Капитан "Динамо" Фомин считает, что бело-голубые смогут набрать очки в матче с "Зенитом"

— Видите шансы "Динамо" набрать очки по итогам ближайшего матча с "Зенитом"?
— Хорошие. А почему мы не можем это сделать? Я уверен, что команда будет хорошо готова к этому матчу. Конечно, обидно, что мне не удастся сыграть из-за дисквалификации. Но у нас хорошая команда, сильные футболисты, поэтому не сомневаюсь, что "Динамо" даст бой "Зениту", - приводит слова Фомина "Известия".
После 12 сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает 4 место в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками, московское "Динамо" располагается на 8 строчке с 16 баллами в своем активе.
В воскресенье, 26 октября, петербуржцы примут на своем поле бело-голубых в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на "Газпром Арене", стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Напомним, что обе команды вышли в плей-офф Пути РПЛ Кубка России и проведут две очные встречи в рамках четвертьфинала верхней сетки турнира.