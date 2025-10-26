Встреча пройдет на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске. Главным арбитром матча выступит Антон Фролов. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.
На данный момент московский "Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 26-ю очками. "Акрон" находится на 12-й строчке в чемпионате, набрав 11 баллов.
"Акрон" - "Локомотив": стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ между "Акроном" и "Локомотивом".
Фото: официальный сайт РПЛ