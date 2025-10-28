Матчи Скрыть

В ЦСКА высказались об усилении в зимнее трансферное окно

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что усиление атаки является единственной целью клуба грядущей зимой.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы будем прикладывать все силы, чтобы это [трансфер в зимнее трансферное окно] произошло. В данный момент на усиление рассматривается только одна позиция", - цитирует Бабаева "РИА Новости".

По итогам 13 прошедших туров Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА набрал 27 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. От лидирующего в чемпионате России "Краснодара" красно-синие отстают на два балла.

В пятницу, 31 октября, "армейцы" примут на своем поле "Пари НН" в рамках 14-го тура. Игра на "ВЭБ Арене" начнется в 19:00 по Москве.

