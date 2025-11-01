Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
0 - 0 0 0
ДинамоЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
ЛокомотивЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
3 - 0 3 0
ЛидсЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Фулхэм
3 - 0 3 0
ВулверхэмптонЗавершен
Бернли
0 - 2 0 2
АрсеналЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 0 2 0
БрентфордЗавершен
Тоттенхэм
0 - 1 0 1
ЧелсиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Атлетико
3 - 0 3 0
СевильяЗавершен
Реал Сосьедад
3 - 2 3 2
АтлетикЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 0 1 0
АталантаЗавершен
Наполи
0 - 0 0 0
КомоЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Унион
0 - 0 0 0
ФрайбургЗавершен
Майнц
1 - 1 1 1
ВердерЗавершен
Санкт-Паули
0 - 4 0 4
Боруссия МЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 1 3 1
ШтутгартЗавершен
Бавария
3 - 0 3 0
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
1 - 0 1 0
НиццаЗавершен
Монако
0 - 1 0 1
Париж2 тайм

"Ростов" уступил "Акрону" в матче 14-го тура РПЛ

Матч 14-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Акроном" завершился победой тольяттинского клуба.
Фото: ФК "Ростов"
На 77-й минуте встречи красную карточку получил вингер "Ростова" Роналдо. Голом в матче отличился нападающий "Акрона" Беншимол, реализовав пенальти на 79-й минуте матча. В конце второго тайма после просмотра VAR были отменены 2 забитых мяча "Ростова".

"Акрон" прервал беспроигрышную серию "Ростова". Крайнее поражение клуба было 27 августа в матче Кубка России против махачкалинского "Динамо" (1:3).

Чемпионат России

14 тур

Гол: Беншимол, 79 (пен).

"Ростов": Ятимов, Сако, Мелёхин, Семенчук, Вахания (Шамонин, 90+5), Миронов, Мохебби, Щетинин (Комаров, 46), Кучаев (Лангович, 81), Роналдо, Голенков.

"Акрон": Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Кузьмин (Пестряков, 66), Севикян (Болдырев, 58), Лончар (Эшковаль, 90+4), Бистрович (Джаковац, 66), Хосонов, Беншимол.

Предупреждения: Роналдо, 17, Беншимол, 35, Роча, 38, Мохебби, 39, Эшковаль, 90+10.

Удаление: Роналдо, 77.

