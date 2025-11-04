"Такого форварда нет ни у одного клуба. В "Краснодаре" есть человек, который в атаке способен решать вопросы чуть ли не в одиночку. Он хорошо атлетически сложен, и вверху, и внизу практически не проигрывает борьбу. Поэтому по всем канонам и характеристикам он один из лучших форвардов нашего чемпионата", — приводит слова Кирьякова "Матч ТВ".
В воскресенье, 2 ноября "Краснодар" на своем поле одержал победу над "Спартаком". Встреча 14-го тура РПЛ завершилась со счетом 2:1. Кордоба отметился голом, однако позднее был удален с поля, поскольку заработал две желтые карточки. В текущем сезоне колумбийский нападающий принял участие в 19-ти встречах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 7 голов и 4 ассиста.
"Краснодар" после 14-ти туров чемпионата России возглавляет турнирную таблицу, набрав 32 очка.
"Такого форварда нет ни у одного клуба". Кирьяков назвал самого сильного нападающего в РПЛ
Бывший игрок "Динамо" Сергей Кирьяков заявил, что форвард "Краснодара" Джон Кордоба является самым сильным нападающим в РПЛ на данный момент.
