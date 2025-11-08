"Дзюба уничтожил, растоптал и унизил Карпина". Селюк - о матче "Динамо" против "Акрона"

"Меня очень радует, что "Акрон" сегодня победил "Динамо". Команда Дзюбы обыгрывает такую команду на родном стадионе. Валера, позор! Этой победой Дзюба уничтожил, растоптал и унизил Карпина. Артём унизил его до такой степени, что Карпин может только из-за него уходить из "Динамо", - сказал Селюк "Советскому спорту".
Матч московского "Динамо" против тольяттинского "Акрона" состоялся сегодня, 8 ноября, в рамках 15-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Заура Тедеева. Голы за "Акрон" забили Стефан Лончар и Дмитрий Пестряков. За "Динамо" отличился Иван Сергеев.
На данный момент московский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Тольяттинская команда находится на 8-й строчке с 18-ю баллами в активе.
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал работу Валерия Карпина в "Динамо" после поражения команды от "Акрона" в матче 15-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"