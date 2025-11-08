Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Динамо
1 - 2 1 2
АкронЗавершен
Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
РубинЗавершен
Сочи
0 - 1 0 1
РостовЗавершен

Первая лига

Арсенал Тула
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
КАМАЗ
2 - 3 2 3
Волга УлЗавершен

Английская премьер-лига

Тоттенхэм
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Эвертон
2 - 0 2 0
ФулхэмЗавершен
Вест Хэм
3 - 2 3 2
БернлиЗавершен
Сандерленд
1 - 1 1 1
Арсенал2 тайм
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Жирона
1 - 0 1 0
АлавесЗавершен
Севилья
1 - 0 1 0
ОсасунаЗавершен
Атлетико
2 - 1 2 1
Леванте2 тайм
Эспаньол
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Лечче
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Комо
0 - 0 0 0
КальяриЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
ТориноЗавершен
Парма
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Унион
2 - 2 2 2
БаварияЗавершен
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Гамбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Байер
6 - 0 6 0
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
3 - 0 3 0
Кельн2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

Марсель
3 - 0 3 0
БрестЗавершен
Гавр
0 - 1 0 1
Нант1 тайм
Монако
23:05
ЛансНе начат

Дзюба - о Черчесове: что "Спартак", что "Динамо" - что им мешало позвать его?

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался о работе главного тренера "Ахмата" Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Ахмат"
"Что "Спартак", что "Динамо" - что им мешало позвать его? Этот человек даст вам опору, человек, который не боится давления. У нас говорят - это списанный. Он приходит в "Ахмат", который проигрывает все матчи, и просто вытаскивает его. И мы об этом молчим", - сказал Дзюба "РБ Спорт".

Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского "Ахмата" в начале августа 2025 года. В текущем сезоне под руководством российского специалиста команда провела 16 матчей, одержала 5 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений. Соглашение с Черчесовым действует до конца июня 2028 года.

На данный момент "Ахмат" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 14-ти встречах.

