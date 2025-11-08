Дзюба - о Черчесове: что "Спартак", что "Динамо" - что им мешало позвать его?

"Что "Спартак", что "Динамо" - что им мешало позвать его? Этот человек даст вам опору, человек, который не боится давления. У нас говорят - это списанный. Он приходит в "Ахмат", который проигрывает все матчи, и просто вытаскивает его. И мы об этом молчим", - сказал Дзюба "РБ Спорт".
Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского "Ахмата" в начале августа 2025 года. В текущем сезоне под руководством российского специалиста команда провела 16 матчей, одержала 5 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений. Соглашение с Черчесовым действует до конца июня 2028 года.
На данный момент "Ахмат" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 14-ти встречах.
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался о работе главного тренера "Ахмата" Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Ахмат"