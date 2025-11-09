Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Крылья Советов
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм
Локомотив
15:15
ОренбургНе начат
Ахмат
17:30
СпартакНе начат
Балтика
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
УралЗавершен
Енисей
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Ротор
16:00
ШинникНе начат
Торпедо
16:00
СоколНе начат

Английская премьер-лига

Кристал Пэлас
17:00
БрайтонНе начат
Астон Вилла
17:00
БорнмутНе начат
Ноттингем Форест
17:00
ЛидсНе начат
Брентфорд
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Атлетик
16:00
ОвьедоНе начат
Райо Вальекано
18:15
Реал МадридНе начат
Валенсия
20:30
БетисНе начат
Мальорка
20:30
ХетафеНе начат
Сельта
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Аталанта
14:30
СассуолоНе начат
Болонья
17:00
НаполиНе начат
Дженоа
17:00
ФиорентинаНе начат
Рома
20:00
УдинезеНе начат
Интер
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Фрайбург
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Штутгарт
19:30
АугсбургНе начат
Айнтрахт
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Лорьян
17:00
ТулузаНе начат
Метц
19:15
НиццаНе начат
Страсбург
19:15
ЛилльНе начат
Анже
19:15
ОсерНе начат
Лион
22:45
ПСЖНе начат

"Я в "Акроне", пока здесь Тедеев". Дзюба - о возможном продлении контракта

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался о возможном продлении контракта с тольяттинцами.
Фото: ФК "Акрон"
"Да какой контракт? Я пока отмерил себе время до конца сезона. Знаете, можно так говорить: я здесь, пока Тедеев здесь. Я дал Эдуардычу слово, это ни для кого не секрет. Мое сердце, душа прикипели к этому человеку. Я продлил контракт только из-за него", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".

Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с 2024 года, в прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. Нападающий продлил контракт с клубом до лета 2026 года.

В текущем сезоне экс-игрок сборной России вышел на поле в 13 встречах и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи. На данный момент нападающий восстанавливается после полученного повреждения.

