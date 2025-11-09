"Я в "Акроне", пока здесь Тедеев". Дзюба - о возможном продлении контракта

"Да какой контракт? Я пока отмерил себе время до конца сезона. Знаете, можно так говорить: я здесь, пока Тедеев здесь. Я дал Эдуардычу слово, это ни для кого не секрет. Мое сердце, душа прикипели к этому человеку. Я продлил контракт только из-за него", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с 2024 года, в прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. Нападающий продлил контракт с клубом до лета 2026 года.
В текущем сезоне экс-игрок сборной России вышел на поле в 13 встречах и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи. На данный момент нападающий восстанавливается после полученного повреждения.
Фото: ФК "Акрон"