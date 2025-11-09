Чересов - о матче со "Спартаком": хотим показать агрессивный футбол и выиграть

"Мы играем дома. Хотим показать хороший футбол, агрессивный футбол. Хотим выиграть. Мы готовы к "Спартаку", - сказал Черчесов в интервью "Матч ТВ".
Матч между "Ахматом" и "Спартаком" состоится сегодня, 9 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
За последние шесть матчей во всех турнирах грозненцы не одержали ни одной победы.
На данный момент команда Станислава Черчесова находится на 11 позиции в турнирной таблице РПЛ, а подопечные Деяна Станковича занимают шестое место с 22 баллами.