"Мы хотим занять первое место. Будем работать и стремиться к этому", - сказал Беликов в интервью "Матч ТВ".
Вчера, 9 ноября "Балтика" сыграла вничью на своём поле против "Краснодара" со счётом 1:1. В составе калининградцев отличился форвард Брайан Хиль, а у "быков" мяч забил полузащитник Эдуард Сперцян.
После 15 сыгранных туров команда Андрея Талалаева располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 28 очков.
Защитник "Балтики": хотим занять первое место в РПЛ
Защитник "Балтики" Иван Беликов прокомментировал задачу команды на текущий сезон РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"