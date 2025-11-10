Матчи Скрыть

Защитник ЦСКА заявил, что недоволен собой

Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров высказался о своей игре в текущем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
"Недоволен собой. Можно прогрессировать, хочется играть больше и лучше. Опытные игроки помогают адаптироваться? Конечно, более опытные партнеры помогают новичкам. Адаптация проходит быстрее", - цитирует Абдулкадырова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Джамалутдин Абдулкадыров провел за ЦСКА во всех турнирах 13 матчей и не отметился результативными действиями - футболист заработал 2 предупреждения в матчах Кубка России.

После 15 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на 2 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 33 набранными очками в своем активе. "Краснодар", лидирующий в турнирной таблице, набрал такое же количество баллов.

