"Очень много очков "Спартак" потерял из-за Станковича". Наумов - о тренере красно-белых

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал поведение главного тренера "Спартака" Деяна Станковича после матча с "Ахматом".
"Что думаю по поводу поведения Деяна Станковича после игры с "Ахматом"? Это же не первый такой случай. И, к сожалению, это мешает команде. Несмотря на то, что команда выигрывает или проигрывает, он агрессивно нацелен на судей, что не есть хорошо. Очень много очков "Спартак" потерял именно из-за Станковича, хотя, может быть, тренер он и неплохой", - сказал Наумов "Матч ТВ".

После матча 15-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Ахматом" Деян Станкович на флеш-интервью начал конфликт с журналистом, обвинив его в провокации.

Сербский специалист возглавил московскую команду в начале июля 2024 года. Всего под его руководством красно-белые провели 64 матча, одержали 37 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений. Соглашение со Станковичем действует до конца июня 2027 года.

На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 15-ти встречах.

