"Команда его принимает, уважает и будет воспринимать. Романов - авторитет, особенно для россиян.
По этой причине руководство решилось на увольнение Станковича и назначение Романова без готовой кандидатуры. Вадим в состоянии продержаться даже до зимы. Команда Романову доверяет больше, чем Станковичу", - передает слова своего источника "Чемпионат".
Сегодня, 11 ноября, пресс-служба московского "Спартака" сообщила, что Деян Станкович уволен с поста главного тренера клуба. Всего под его руководством команда провела 64 матча, одержала 37 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.
Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов. Ранее он работал ассистентом сербского специалиста, а также являлся наставником в "Спартаке-2".
Стало известно, почему "Спартак" назначил Вадима Романова и.о. главного тренера
