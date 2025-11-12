"Локомотив" официально объявил о назначении Ротенберга на пост гендиректора

"Совет директоров "Локомотива" выражает признательность Владимиру Валерьевичу за сотрудничество, силы и энергию, вложенные в общее дело. Совет директоров клуба сообщает о принятом решении назначить Бориса Борисовича Ротенберга генеральным директором АО "ФК "Локомотив" Москва", – приводит заявление представителей клуба "Спорт-Экспресс".
53-летний Леонченко занимал должность генерального директора с декабря 2020 года. Ротенберг выступал за железнодорожников с 2016 по 2022 год, после чего завершил карьеру игрока и вступил в должность директора департамента развития молодежного футбола "Локомотива". С 2024 года он является заместителем генерального директора московского клуба.
После 15-ти сыгранных туров чемпионата России "Локомотив" идет четвертым в турнирной таблице. Команда набрала 30 очков и на данный момент отстает от лидирующего "Краснодара" на три очка.
Бывший футболист "Локомотива" Борис Ротенберг официально стал новым генеральным директором клуба.
Фото: "Матч ТВ"