"Возможно, кто-то в команде слишком поверил в себя". Черчесов - о спаде "Ахмата"

"Победная серия где-то и в минус пошла? Нет, она пошла в 16 очков в таблице. Просто есть нюансы. Сейчас этап становления. То команда на последнем месте, то на первом по очкам с момента моего прихода в клуб.
Возможно, из-за этого кто-то в команде слишком поверил в себя. В других клубах у меня бывали моменты, когда мы оказывались на первом месте – и игроки этого даже немного пугались. Кого-то это воодушевляет, на кого-то накладывает ответственность", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
После 15 сыгранных туров грозненский "Ахмат" располагается на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками в своем активе. В 15 туре Российской Премьер-Лиги грозненцы на домашнем стадионе уступили московскому "Спартаку" со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Пабло Солари (дубль) и Георгий Мелкадзе.
Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского "Ахмата" в августе текущего года - после этого команда не проигрывала в семи встречах кряду. Напомним, что грозненцы вылетели из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе. В 16 туре чемпионата России команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с казанским "Рубином".
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов оценил последние результаты грозненцев.
Фото: ФК "Динамо"