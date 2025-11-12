Черчесов высказался об отсутствии забитых мячей у Садулаева в текущем сезоне РПЛ

"Да, мы с ним на эту тему разговаривали. Лечи играет почти все матчи. Он один из лучших креативных игроков чемпионата. Мы ему не запрещаем быть самим собой, обводить. Ждём, когда его прорвёт. Хотя вот со "Спартаком" отдал второй голевой пас в сезоне. Но и от него, и от Макса Самородова мы требуем больше.
Хотя, конечно, такие голевые засухи бывают у всех", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".
В текущем сезоне Лечи Садулаев провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч в Кубке России и 4 результативные передачи (1 - в Кубке России, 3 - в РПЛ). Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро, контракт полузащитника с грозненцами рассчитан до лета 2028 года.
После 15 сыгранных туров грозненский "Ахмат" располагается на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками в своем активе. В 15 туре Российской Премьер-Лиги грозненцы на домашнем стадионе уступили московскому "Спартаку" со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Пабло Солари (дубль) и Георгий Мелкадзе.
