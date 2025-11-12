Гусев назвал топ-3 молодых российских игроков

"Ну хорошо, Глушенкова я назову. Он у нас относится к молодым футболистам, естественно. Кисляк. Конечно, ЦСКА во многом строится вокруг него. Ну и Батраков. Батраков вообще великолепный", - сказал Гусев пресс-службе РПЛ.
По итогам первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 в турнирной таблице лидирует действующий чемпион страны "Краснодар". "Быки" набрали 33 очка в 15 сыгранных турах и опережают московский ЦСКА, идущий на втором месте, по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает петербургский "Зенит", в активе которого на три балла меньше.
Известный комментатор Виктор Гусев выделил тройку лучших молодых игроков.
Фото: ФК "Зенит"