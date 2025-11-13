В Перу высказались о возможном проведении ответного матча с Россией

"Мы бы хотели снова сыграть со сборной России. Это большая команда. В будущем мы были бы счастливы снова сыграть. Конечно, нам было бы интересно пригласить сборную России в Перу и сыграть у нас", - цитирует Риоса ТАСС.
Вчера, 12 ноября, сборная России на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге сыграла вничью с национальной командой Перу в товарищеской встрече - 1:1, забитыми мячами отметились Александр Головин и перуанец Валера. 15 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Чили - товарищеская встреча состоится на стадионе "Фишт" в Сочи.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В октябре национальная команда России одержала победу над Ираном (2:1) и Боливией (3:0).
Вице-президент Перуанской ассоциации футбола Артуро Риос высказался о возможном проведении ответного матча со сборной России.
Фото: РФС