Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
20:00
ЭстонияНе начат
Армения
20:00
ВенгрияНе начат
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Азербайджан
22:45
ИсландияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
20:00
ЛатвияНе начат
Литва
20:00
ИзраильНе начат
Чехия
20:00
Сан-МариноНе начат

В Перу высказались о возможном проведении ответного матча с Россией

Вице-президент Перуанской ассоциации футбола Артуро Риос высказался о возможном проведении ответного матча со сборной России.
Фото: РФС
"Мы бы хотели снова сыграть со сборной России. Это большая команда. В будущем мы были бы счастливы снова сыграть. Конечно, нам было бы интересно пригласить сборную России в Перу и сыграть у нас", - цитирует Риоса ТАСС.

Вчера, 12 ноября, сборная России на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге сыграла вничью с национальной командой Перу в товарищеской встрече - 1:1, забитыми мячами отметились Александр Головин и перуанец Валера. 15 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Чили - товарищеская встреча состоится на стадионе "Фишт" в Сочи.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В октябре национальная команда России одержала победу над Ираном (2:1) и Боливией (3:0).

