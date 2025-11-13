Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
4 - 1 4 1
ЭстонияЗавершен
Азербайджан
0 - 2 0 2
ИсландияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
ВенгрияЗавершен
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
0 - 0 0 0
ЛатвияЗавершен
Литва
0 - 0 0 0
ИзраильЗавершен
Чехия
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен

Сергеев: хорошо, что сейчас можно показать себя на фоне Перу и Чили

Нападающий сборной России и московского "Динамо" Иван Сергеев прокомментировал уровень соперников в ноябрьских товарищеских матчах.
Фото: официальный сайт РФС
"Перу - очень хорошая команда, добротная, и уровень игры у неё высокий. Жалко, что не победили, но в целом всё супер, атмосфера классная. Перу и Чили отбирались на чемпионат мира. Очень хорошо, что у нас сейчас такие соперники. на их фоне можно показать себя", - сказал Сергеев в интервью "Чемпионату".

Вчера, 12 ноября национальная команда России в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" сыграла вничью против сборной Перу. Голами в этой встрече отметились Александр Головин и Алекс Валера. Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут в Сочи на стадионе "Фишт" против сборной Чили. Игра пройдёт в субботу, 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Отметим, что перуанцы и чилийцы не смогли отобраться на чемпионат мира 2026 года. Первые заняли 9 место в группе на южноамериканском отборе с 12 набранными очками, а вторые стали 10, набрав 11 баллов.

