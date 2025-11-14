Кучаев оценил текущие результаты "Ростова" в РПЛ

"Я бы сказал, что провели мы его более-менее. Много игр, где отдали свои очки. Нужно прибавлять в концентрации, когда ведем 1:0. Теряли ее часто, пропускали глупые голы. Много очков недобрали. Поставил бы троечку", - цитирует Кучаева "Матч ТВ".
После 15 сыгранных туров "Ростов" располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. В 16 туре Российской Премьер-Лиги команда Джонатана Альбы сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов". Соперник южан по итогам 15 туров набрал 14 очков и занимает 13 место в таблице.
Напомним, что южане заняли 3 место на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России - 26 ноября "Ростов" сыграет на выезде с нижнекамским "Нефтехимиком" в плей-офф нижней сетки турнира.
Полузащитник "Ростова" Константин Кучаев дал оценку результатам команды в первом круге РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"