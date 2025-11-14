Карпин рассказал о готовности Комличенко

"Сможет ли Комличенко сыграть завтра? Комличенко занимался в общей группе. Значит готов", - приводит официальный сайт РФС слова Карпина.
Напомним, 9 ноября форвард московского "Локомотива" и сборной России Николай Комличенко получил повреждение в матче 15-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:0).
На счету Комличенко 8 игр в футболке национальной команды, в которых нападающий отметился одним забитым мячом.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, готов ли нападающий Николай Комличенко принять участие в товарищеском матче с Чили.
Фото: сборная России