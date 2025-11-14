Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 0 0 0
Мальта2 тайм
Польша
22:45
НидерландыНе начат
Хорватия
22:45
Фарерские островаНе начат
Гибралтар
22:45
ЧерногорияНе начат
Люксембург
22:45
ГерманияНе начат
Словакия
22:45
Северная ИрландияНе начат

Карпин рассказал о готовности Комличенко

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, готов ли нападающий Николай Комличенко принять участие в товарищеском матче с Чили.
Фото: сборная России
"Сможет ли Комличенко сыграть завтра? Комличенко занимался в общей группе. Значит готов", - приводит официальный сайт РФС слова Карпина.

Напомним, 9 ноября форвард московского "Локомотива" и сборной России Николай Комличенко получил повреждение в матче 15-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:0).

На счету Комличенко 8 игр в футболке национальной команды, в которых нападающий отметился одним забитым мячом.

