Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Защитник "Балтики": уверен, что сборная России в моей карьере будет

Защитник "Балтики" Иван Беликов рассказал, что уверен в попадании в сборную России.
Фото: ФК "Балтика"
"Мне кажется, мечтать нужно не о попадании в сборную России, а об английской премьер-лиге, испанском чемпионате. А сборная России в моей карьере будет, я уверен в этом. Не знаю, в каком году, но всё может быть. А Англия - это мечты, может когда угодно прийти. Какой клуб? Любой, там все команды сильные", - сказал Беликов в интервью "Матч ТВ".

Иван Беликов в текущем сезоне принял участие в 10 матчах за "Балтику" во всех турнирах и отметился одной голевой передаче.

После 15 сыгранных туров чемпионата России калининградцы занимают пятую строчку в турнирной таблице с 28 набранными очками. В последнем матче сыграли вничью на своём поле против действующего чемпиона страны "Краснодара" (1:1).

По итогам прошедшего сезона команда Андрея Талалаева стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в Российскую премьер-Лигу. Российский специалист возглавляет команду с сентября 2024 года.

