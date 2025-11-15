"Мне кажется, мечтать нужно не о попадании в сборную России, а об английской премьер-лиге, испанском чемпионате. А сборная России в моей карьере будет, я уверен в этом. Не знаю, в каком году, но всё может быть. А Англия - это мечты, может когда угодно прийти. Какой клуб? Любой, там все команды сильные", - сказал Беликов в интервью "Матч ТВ".
Иван Беликов в текущем сезоне принял участие в 10 матчах за "Балтику" во всех турнирах и отметился одной голевой передаче.
После 15 сыгранных туров чемпионата России калининградцы занимают пятую строчку в турнирной таблице с 28 набранными очками. В последнем матче сыграли вничью на своём поле против действующего чемпиона страны "Краснодара" (1:1).
По итогам прошедшего сезона команда Андрея Талалаева стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в Российскую премьер-Лигу. Российский специалист возглавляет команду с сентября 2024 года.
Защитник "Балтики": уверен, что сборная России в моей карьере будет
Фото: ФК "Балтика"