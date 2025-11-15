Мелёхин не исключил, что ещё поработает с Карпиным в клубе

"Футбольная карьера большая по идее должна быть, поэтому всё может быть, посмотрим. Но слава богу с Валерием Георгиевичем удаётся пересечься в сборной", - сказал Мелёхин в интервью "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Виктору Мелёхину со стороны московского "Динамо".
В текущем сезоне защитник принял участие в 19 встречах и отметился одним забитым мячом. Также он провёл четыре игры в составе национальной команды России.
Напомним, что Валерий Карпин возглавлял "Ростов" с 2017 по 2021 год и с 2022 по 2025 год. В февраля он покинул "южан", а в июня этого года возглавил московское "Динамо", с которым после первого круга РПЛ занимает 10 место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 очков.
Защитник "Ростова" Виктор Мелёхин рассказал, что не исключает работу с Валерием Карпиным в ещё одном из клубов.
Фото: ФК "Ростов"