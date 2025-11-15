Мелёхин не исключил, что ещё поработает с Карпиным в клубе

Защитник "Ростова" Виктор Мелёхин рассказал, что не исключает работу с Валерием Карпиным в ещё одном из клубов.

Фото: ФК "Ростов"





Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Виктору Мелёхину со стороны московского "



В текущем сезоне защитник принял участие в 19 встречах и отметился одним забитым мячом. Также он провёл четыре игры в составе национальной команды России.



Напомним, что Валерий Карпин возглавлял " "Футбольная карьера большая по идее должна быть, поэтому всё может быть, посмотрим. Но слава богу с Валерием Георгиевичем удаётся пересечься в сборной", - сказал Мелёхин в интервью "Матч ТВ" Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Виктору Мелёхину со стороны московского " Динамо ".В текущем сезоне защитник принял участие в 19 встречах и отметился одним забитым мячом. Также он провёл четыре игры в составе национальной команды России.Напомним, что Валерий Карпин возглавлял " Ростов " с 2017 по 2021 год и с 2022 по 2025 год. В февраля он покинул "южан", а в июня этого года возглавил московское "Динамо", с которым после первого круга РПЛ занимает 10 место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 очков.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Динамо