Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Торпедо
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Урал2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
1 - 1 1 1
БельгияЗавершен
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
0 - 2 0 2
Чили2 тайм

Мелёхин не исключил, что ещё поработает с Карпиным в клубе

Защитник "Ростова" Виктор Мелёхин рассказал, что не исключает работу с Валерием Карпиным в ещё одном из клубов.
Фото: ФК "Ростов"
"Футбольная карьера большая по идее должна быть, поэтому всё может быть, посмотрим. Но слава богу с Валерием Георгиевичем удаётся пересечься в сборной", - сказал Мелёхин в интервью "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Виктору Мелёхину со стороны московского "Динамо".

В текущем сезоне защитник принял участие в 19 встречах и отметился одним забитым мячом. Также он провёл четыре игры в составе национальной команды России.

Напомним, что Валерий Карпин возглавлял "Ростов" с 2017 по 2021 год и с 2022 по 2025 год. В февраля он покинул "южан", а в июня этого года возглавил московское "Динамо", с которым после первого круга РПЛ занимает 10 место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится