Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
ФакелНе начат
Уфа
14:00
Арсенал ТулаНе начат
Челябинск
15:00
КАМАЗНе начат
Шинник
17:30
ЧайкаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
17:00
АрменияНе начат
Венгрия
17:00
ИрландияНе начат
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

Пономарев: Карпин играет роль тренера. В футболе абсолютно не разбирается

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина после поражения от Чили.
Фото: РФС
"А когда у Карпина получалось давать результат? Он играет роль тренера, он - актер. Он был великолепным футболистом. Но я знаю много классных футболистов, которые были плохими тренерами. В футболе он не разбирается абсолютно. У него нет основного состава и бардак в каждой линии", - сказал Пономарев в интервью "СЭ".

Игра сборной России против команды Чили состоялась вчера, 15 ноября. Матч завершился поражением подопечных Валерия Карпина со счетом 0:2.

Российский специалист является главным тренером московского "Динамо". Под его руководством бело-голубые сыграли 22 матча, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.

Сборную России Карпин возглавляет с лета 2021 года. Национальная команда под его руководством провела 30 игр, одержала 20 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 11
  • Нравится
  • +9
  • Не нравится