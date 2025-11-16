"А когда у Карпина получалось давать результат? Он играет роль тренера, он - актер. Он был великолепным футболистом. Но я знаю много классных футболистов, которые были плохими тренерами. В футболе он не разбирается абсолютно. У него нет основного состава и бардак в каждой линии", - сказал Пономарев в интервью "СЭ".
Игра сборной России против команды Чили состоялась вчера, 15 ноября. Матч завершился поражением подопечных Валерия Карпина со счетом 0:2.
Российский специалист является главным тренером московского "Динамо". Под его руководством бело-голубые сыграли 22 матча, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений.
Сборную России Карпин возглавляет с лета 2021 года. Национальная команда под его руководством провела 30 игр, одержала 20 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
Пономарев: Карпин играет роль тренера. В футболе абсолютно не разбирается
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина после поражения от Чили.
Фото: РФС