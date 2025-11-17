Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Черногория
22:45
ХорватияНе начат
Германия
22:45
СловакияНе начат
Мальта
22:45
ПольшаНе начат
Северная Ирландия
22:45
ЛюксембургНе начат
Чехия
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
20:00
АндорраНе начат

Головин назвал команду, за которую точно не будет выступать

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, что не рассматривает вариант с переходом в московский "Спартак".
Фото: Getty Images
"Допускаю любой вариант в России, кроме "Спартака", естественно. А так, не знаю, сам не определился по поводу будущего. Если определюсь, все об этом узнают", - сказал Головин в интервью "Советскому спорту".

Ранее заместитель председателя правления "Зенита" Андрей Аршавин в "Российской газете" заявлял, что находится на постоянной связи с агентом Головина.

Александр Головин в текущем сезоне принял участие в девяти матчах в составе "Монако" и отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, что полузащитник является воспитанником ЦСКА. За "армейцев" Головин сыграл в 113 матчах, забил 13 голов и сделал 11 голевых передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится