Франко Камоцци: "Спартаку" нужно дать шанс российскому тренеру

Итальянский функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info заявил, что российский тренер вполне себе может тренировать такой клуб, как московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Россиянин может тренировать «Спартак», а почему быт и нет. Может, уже и пришло время дать шанс российскому тренеру", - сказал Камоцци.

После ухода Станковича из "Спартака", ряд российских тренеров изъявили желание возглавить московский клуб.

Напомним, что 11 ноября "Спартак" объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем. Сербский специалист работал в команде с июня 2024 года. В прошедшем сезоне красно-белые под его руководством заняли четвёртое место. В текущем розыгрыше РПЛ команда находится на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 25 очков.

