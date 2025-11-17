Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. На данный момент Станислав Сухина занимает аналогичную должность в молодежной команде красно-зеленых.
57-летний специалист работает в структуре "Локомотива" с 2017 года. До этого он также был футбольным судьей, проработав на этой должности с 2001 по 2012 год.
Железнодорожники набрали 30 очков за 15 прошедших туров Российской Премьер-Лиги. На данный момент московская команда идет четвертой в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Краснодара" на 3 очка. В следующем туре "Локомотив" примет на своем поле "быков". Встреча состоится в воскресенье, 23 ноября. Начало – в 19:45 по московскому времени.
Сухина вновь может стать начальником основной команды "Локомотива" – источник
Руководство "Локомотива" рассматривает возможность возвращения Станислава Сухины на пост начальника основной команды.
Фото: РИА Новости