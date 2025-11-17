Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Черногория
22:45
ХорватияНе начат
Германия
22:45
СловакияНе начат
Мальта
22:45
ПольшаНе начат
Северная Ирландия
22:45
ЛюксембургНе начат
Чехия
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
20:00
АндорраНе начат

Барриос назвал российских футболистов, которых знают в Колумбии

Колумбийский полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос ответил на вопрос, знают ли российских футболистов на его родине.
Фото: ФК "Зенит"
"Первый, кто приходит на ум, — Аршавин. Я помню, это был первый русский футболист, которого я увидел в деле. Он играл в "Арсенале", забивал четыре "Ливерпулю". Жирков, когда он играл в "Челси" и в Лиге чемпионов. И вот левша из "Валенсии" — Черышев", — сказал Барриос в интервью СБГ Шоу.

Вильмар Барриос в январе 2019 года пополнил состав "Зенита", куда он перебрался из аргентинской "Боки Хуниорс". В сезоне-2025/26 колумбиец принял участие в 16 встречах за санкт-петербуржцев, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость 32-летнего игрока оценивается в 8 миллионов евро.

