"Первый, кто приходит на ум, — Аршавин. Я помню, это был первый русский футболист, которого я увидел в деле. Он играл в "Арсенале", забивал четыре "Ливерпулю". Жирков, когда он играл в "Челси" и в Лиге чемпионов. И вот левша из "Валенсии" — Черышев", — сказал Барриос в интервью СБГ Шоу.
Вильмар Барриос в январе 2019 года пополнил состав "Зенита", куда он перебрался из аргентинской "Боки Хуниорс". В сезоне-2025/26 колумбиец принял участие в 16 встречах за санкт-петербуржцев, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.
По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость 32-летнего игрока оценивается в 8 миллионов евро.
Барриос назвал российских футболистов, которых знают в Колумбии
Колумбийский полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос ответил на вопрос, знают ли российских футболистов на его родине.
Фото: ФК "Зенит"