"Это смешно выглядит". Мостовой - об уходе Карпина из "Динамо"

"Прочитав эту новость, я посмеялся. Это действительно очень смешно. Я в первый же день после назначения Карпина в "Динамо" заявил, что такое допускать нельзя. Зачем ты идешь в "Динамо", когда у тебя уже есть работа? Ты еще до этого контракт продлил со сборной, сиди, отдыхай, зачем тебе нужно было это "Динамо"? Почему наш футбол всегда отличается от всех остальных?
Вот Карпин уходил из "Ростова" со словами, что он устал, потом возглавил "Динамо" — так быстро отдохнул, что ли? Это смешно выглядит", - цитирует Мостового "Матч ТВ".
Сегодня, 17 ноября, московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера московского "Динамо". Специалист работал в клубе с лета текущего года, а также продолжает работу в национальной команде России. Напомним, что в феврале текущего года Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
После 15 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 10 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе. В 16 туре Российской Премьер-Лиги столичное "Динамо" примет на домашнем стадионе махачкалинское "Динамо". Напомним, что бело-голубые одержали победу над петербургским "Зенитом" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1, ответная встреча состоится на "ВТБ Арене".
Фото: ФК "Динамо"