"Там (в футболе) есть вопросы. И болельщики на это обращают постоянно внимание, на качество судейства", - передает слова президента России "РИА Новости".
Владимир Путин присутствовал на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта в решении повседневных задач. Он ознакомился с платформой AI 4 Sport, которая способна обеспечивать более объективное судейство в спортивных соревнованиях, включая футбольные матчи.
Напомним, действующим чемпионом России является "Краснодар". Обладателем Кубка России в сезоне-2024/2025 стал московский ЦСКА.
Путин высказался о судействе в российском футболе
Президент России Владимир Путин высказался о судействе в российском футболе.
Фото: Getty Images