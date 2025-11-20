Тренер "Ростова" Альба высказался о предстоящем матче с "Крыльями Советов"

"В последнее время у них не получалось победить. Но они были рядом. Результат не получался, но они в хорошей форме, могут победить в любой момент", - передает слова Альбы "Матч ТВ".
Матч "Ростова" против самарских "Крыльев Советов" состоится 23 ноября в рамках 16-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.
На данный момент подопечные Джонатана Альбы располагаются на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. "Крылья Советов" занимают 13-ю строчку с 14-ю баллами в своем активе.
