Тренер "Ростова" Альба высказался о предстоящем матче с "Крыльями Советов"

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ с "Крыльями Советов".
Фото: Global Look Press
"В последнее время у них не получалось победить. Но они были рядом. Результат не получался, но они в хорошей форме, могут победить в любой момент", - передает слова Альбы "Матч ТВ".

Матч "Ростова" против самарских "Крыльев Советов" состоится 23 ноября в рамках 16-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

На данный момент подопечные Джонатана Альбы располагаются на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. "Крылья Советов" занимают 13-ю строчку с 14-ю баллами в своем активе.

