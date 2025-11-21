Ромащенко: в России есть тренеры, которые могут работать в "Спартаке" лучше иностранцев

"Я убеждён, что у нас есть тренеры, способные работать успешнее большинства иностранцев, которые были в "Спартаке". Люди, чья квалификация лично у меня не вызывает сомнений. Я — за то, чтобы "Спартак" возглавили российские специалисты", - приводит слова Ромащенко "Чемпионат".
Ранее московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года, под его руководством команда заняла 4 место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2024/2025.
Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов. После 15 сыгранных туров "Спартак" занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками. В 16 туре РПЛ красно-белые примут на домашнем стадионе ЦСКА.
