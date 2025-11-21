Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
18:30
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
17:00
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
ЛевантеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
22:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
22:45
МарсельНе начат

Ромащенко: в России есть тренеры, которые могут работать в "Спартаке" лучше иностранцев

Бывший тренер "Спартака" Мирослав Ромащенко высказался о ситуации в столичном клубе после отставки Деяна Станковича.
Фото: ФК "Урал"
"Я убеждён, что у нас есть тренеры, способные работать успешнее большинства иностранцев, которые были в "Спартаке". Люди, чья квалификация лично у меня не вызывает сомнений. Я — за то, чтобы "Спартак" возглавили российские специалисты", - приводит слова Ромащенко "Чемпионат".

Ранее московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года, под его руководством команда заняла 4 место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2024/2025.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов. После 15 сыгранных туров "Спартак" занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками. В 16 туре РПЛ красно-белые примут на домашнем стадионе ЦСКА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится