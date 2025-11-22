Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
АхматЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
1 - 1 1 1
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
2 - 4 2 4
НефтехимикЗавершен
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 2 0 2
ЧелсиЗавершен
Ливерпуль
0 - 3 0 3
Ноттингем ФорестЗавершен
Борнмут
2 - 2 2 2
Вест ХэмЗавершен
Фулхэм
1 - 0 1 0
СандерлендЗавершен
Брайтон
2 - 1 2 1
БрентфордЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
2 - 1 2 1
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 1 0 1
СельтаЗавершен
Барселона
4 - 0 4 0
АтлетикЗавершен
Осасуна
1 - 3 1 3
Реал СосьедадЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Мальорка1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
0 - 3 0 3
БолоньяЗавершен
Кальяри
3 - 3 3 3
ДженоаЗавершен
Фиорентина
1 - 1 1 1
ЮвентусЗавершен
Наполи
0 - 0 0 0
Аталанта1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
0 - 3 0 3
Боруссия МЗавершен
Боруссия Д
3 - 3 3 3
ШтутгартЗавершен
Вольфсбург
1 - 3 1 3
БайерЗавершен
Бавария
6 - 2 6 2
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
1 - 0 1 0
ГамбургЗавершен
Кельн
3 - 4 3 4
АйнтрахтЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
1 - 0 1 0
СтрасбургЗавершен
Ренн
4 - 1 4 1
МонакоЗавершен
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

"Было больше теории, чем обычно". Тренер "Спартака" прокомментировал победу над ЦСКА

И.о. главного тренера "Спартака" Вадим Романов высказался о победе в 16-м туре РПЛ над ЦСКА (1:0).
Фото: ФК "Спартак"
"У каждого тренера свой подход. Кое-что поменяли в процессе. Было больше теории, чем обычно. Сравнивать с подходом Станковича не стал бы. У каждого свое видение", - цитирует Романова "СЭ".

Сегодня, 22 ноября, в 16-м туре РПЛ состоялось столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА. Матч проходил на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и завершился победой команды Вадима Романова со счетом 1:0.

Напомним, красно-белые набрали три очка в первой игре после ухода Деяна Станковича с поста главного тренера команды.

