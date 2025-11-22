"Было больше теории, чем обычно". Тренер "Спартака" прокомментировал победу над ЦСКА

"У каждого тренера свой подход. Кое-что поменяли в процессе. Было больше теории, чем обычно. Сравнивать с подходом Станковича не стал бы. У каждого свое видение", - цитирует Романова "СЭ".
Сегодня, 22 ноября, в 16-м туре РПЛ состоялось столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА. Матч проходил на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и завершился победой команды Вадима Романова со счетом 1:0.
Напомним, красно-белые набрали три очка в первой игре после ухода Деяна Станковича с поста главного тренера команды.